Son Dakika Haberleri: Kayseri'de İşkence Edilen Kediler Öldü

Kayseri'de İşkence Edilen Kediler Öldü

3 saat önce

KAYSERİ Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Berkant Koray Yıldırım, bir mahallede bir ayda 8 kediye bacakları kesilip, gözleri oyularak işkence yapıldığını, kedilerden 4'ünün öldüğü söyledi.

Kayseri'de İşkence Edilen Kediler Öldü, System.String[]
KAYSERİ Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Berkant Koray Yıldırım, bir mahallede bir ayda 8 kediye bacakları kesilip, gözleri oyularak işkence yapıldığını, kedilerden 4'ünün öldüğü söyledi.

Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi'ne bağlı TOKİ Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde bir ayda 8 kediye bacakları kesilip, gözleri oyularak işkence yapıldığı ortaya çıktı. İşkence sonrası 4 kedi ölürken, diğer kedilerin tedavileri devam ediyor. Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER), kedilere yapılan işkenceler ile ilgili olarak polise şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ederken KAYHAKDER Başkan Yardımcısı Berkant Koray Yıldırım, "Kayseri TOKİ bölgesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kedilerin bacakları kesiliyor ve gözleri oyuluyor. Son bir ayda 8'inci vakayı yaşıyoruz. Konuyla il yöneticileri yakından ilgileniyor" dedi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:58 Kaynak: DHA

Melikgazi, Merkez, Kayseri, 3. Sayfa
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