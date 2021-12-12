Kayseri'de işlenen cinayetin zanlısı, 7 yıl sonra Aydın'da yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de işlenen cinayetin zanlısı, 7 yıl sonra Aydın'da yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2014 yılında bir aracı kurşun yağmuruna tutan katil zanlısı, 7 yıl sonra Aydın'ın Didim ilçesinde yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2014 yılında bir aracı kurşun yağmuruna tutan katil zanlısı, 7 yıl sonra Aydın'ın Didim ilçesinde yakalandı. Kayseri'de 2014 yılında meydana gelen Mustafa Esen cinayeti 7 yıl sonra aydınlandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halinde aracının kurşun yağmuruna tutulması sonucu Mustafa Esen hayatını kaybetti. Kiralık otomobil ile saldırıyı gerçekleştiren katil zanlısı ise olayın ardından kayıplara karıştı. Yapılan titiz çalışmaların ardından katil zanlısının M.G. olduğunu tespit eden polis ekipleri, M.G.'nin Didim'de yaşadığını tespit etti. Yapılan operasyon ile 7 yıl sonra yakalanan M.G. gözaltına alındı. - AYDIN

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