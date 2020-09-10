Kayseri'de işletmelerde Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) başkan yardımcıları Abdullah Oğuzbaş ve Ahmet Gümüşcü, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) işletmeleri ziyaret ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini hatırlattı.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, son zamanlarda artan vaka sayılarına dikkat çeken Oğuzbaş, bu tür denetimlerin gereklilik haline geldiğini belirtti.

Üretimin devamı ve çalışanların sağlığı açısından pandemi kurallarına azami ölçüde dikkat etmenin önemini anlatan Oğuzbaş, "Sanayicilerimiz durumun farkında. Kurallara harfiyen uyduklarını gördük. Tedbiri elden bırakmadan üretime, istihdama ve ihracata devam eden tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ile Hunat Çarşısı'nda denetimlerde bulundu.

Maske, mesafe ve temizlik konusunda iş yerlerini tek tek dolaşarak hatırlatmada bulunan Başkan Gülsoy, "Kontrollü sosyal hayat çalışma rehberi" dağıttı.

Yapılan denetimlerin herkesin sağlığı için olduğunu ifade eden Gülsoy, "Kurallara uymak topluma karşı sorumluluğumuzdur. Şehrimizde artan vaka sayıları nedeniyle hatırlatmalarda bulunuyoruz. Herşeyin başı sağlık. Amacımız ikazlarda bulunmak. Kurallara uyar, tedbirlerimizi alırsak el birliği ile salgının yayılmasını azaltabiliriz. Lütfen kurallara uyalım, uymayanları da uyaralım." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin ise hijyen kuralları konusunda yeme ve içme mekanlarında denetimlerin sürdüğünü kaydetti.