Kayseri'de, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarına tepki - Son Dakika

Kayseri'de, Kudüs ve Mescid-i Aksa Derneği üyeleri, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Bürüngüz Camisi'nin önünde bir araya gelen dernek üyesi kadınlar, ellerinde "Kudüs barışın ve hoşgörünün başkentidir", "Kudüs ümmetin kalbidir" yazılı pankartlarla, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları kınadı.

Grup adına açıklama yapan Kudüs ve Mescid-i Aksa Derneği Başkan Yardımcısı Aynur Işık, saldırılara "Yeter artık" diyerek tepki gösterdi.

Işık, yaşanan zulüm karşısında artık protesto ve kınamaların yetmediğini belirtti.