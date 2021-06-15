Üye Girişi
Kayseri'de istediği ilacı yazdıramayan adam doktora saldırdı - Son Dakika

Kayseri'de istediği ilacı yazdıramayan adam doktora saldırdı

15.06.2021 14:45

Kayseri'nin Develi ilçesinde M.G adlı şahıs doktora giderek ilaç yazdırmak istemiş ancak kaydı olmaması nedeniyle Nöroloji doktoru Erdal Kurt, kişinin istediği ilacı yazmamıştı. İstediği ilacı yazdıramayan şahıs, doktora iş çıkışında saldırmıştı. Anbean kameralar tarafından kaydedilen o anların ardından saldırıya uğrayan doktor, yaşadıklarını anlattı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. İlçeye bağlı Camicedit Mahallesi Tren Caddesi üzerinde meydana gelen olayda İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Erdal Kurt, iş çıkışı M.G.'nin (37) tabancalı saldırısına uğramış, kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. İlk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevki yapılan Kurt'un tedavisi devam ediyor. Sağlık durumu iyi olan Kurt, başından geçen olayı anlattı.

Kayseri'de uyuşturucu bağımlısı adam bağımlılık yaratan ilacı yazmayınca doktora silahla saldırdı

"YERE YATIRIP ETKİSİZ HALE GETİRDİM"

Saldırıyı gerçekleştiren M.G.'nin bağımlılık yapan ilaçlardan yazdırmak istediğini kaydeden Kurt, "Develi Devlet Hastanesi'nde dün saat 16.00 civarında çıktım evime doğru yürüyerek gidiyordum. Ben yolun sağından giderken sol arka çaprazdan birisi bana bağırdı. yönümü döndüğümde belinden silahı çekip direk ateş etti. O sırada refleks olarak eğildim. Eğilmesem kafama saplanacaktı. Üzerine doğru koşmaya başladım, koşarken ikinci defa ateş etti. İkinci defa ateş edince bacağıma saplandı. Üçüncü kez ateş etmesine fırsat vermeden çöktüm, silahını aldım, yere yatırıp etkisiz hale getirdim ve polise teslim ettim. Uyuşturucu bağımlısı birisi. Daha önce 8 defa olay işlemiş. Daha önce bana ilaç yazdırmak için geldi ama bende kaydı yok. Direk 'kayıtsız olarak gelip bağımlılık yapan ilaçları yazdırabilir miyim' diye soruyorlar. Biz onlara tabi ki yazmıyoruz. Yazmayınca da bazıları gerçekten anlayışlı oluyorlar, bazıları da böyle psikopat oluyorlar. Öyle olunca da müdahale ettim, kendimi savundum ve polise de teslim ettim" dedi.

Kayseri'de uyuşturucu bağımlısı adam bağımlılık yaratan ilacı yazmayınca doktora silahla saldırdı

"YASALARIN YETERLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Mesleğini çok sevdiğini ve saldırının ardından mesleğini değiştirmeyi düşünmediğini aktaran Doktor Erdal Kurt, "Sağlık çalışanlarına yapılan şiddet gerçekten çok üzücü. Yasaların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Sağlık çalışanlarını korumakta yetersiz kalıyor, boşluklar var. Bunların doldurulması gerekir. Dün ben ölebilirdim. Benden sonra başka hekim arkadaşlarımız ölebilir. Bu inşallah son olsun diyoruz ama olmayacak. Ben nöroloji hekimiyim, mesleğime aşık birisiyim. Mesleğimi asla değiştirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de istediği ilacı yazdıramayan adam doktora saldırdı
Saniye saniye kaydedildi! Nöroloji uzmanı kendisine saldıran şahısla boğuştu
Kayseri'de istediği ilacı yazdıramayan adam doktora saldırdı
Kayseri'de istediği ilacı yazdıramayan adam doktora saldırdı

Erdal Kurt, Hisarcık, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de istediği ilacı yazdıramayan adam doktora saldırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil 15:28 Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil Doğal gazı açarak intihara kalkışan kadın, tedaviyi kabul etmeyip hastaneden kaçtı 15:24 Doğal gazı açarak intihara kalkışan kadın, tedaviyi kabul etmeyip hastaneden kaçtı 15:20 "Dur" ihtarına uymayıp, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı 15:15 Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak 15:04 Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak TBMM'ye girişlerde ziyaretçiler için aşı kartı zorunluluğu getirildi 14:48 TBMM'ye girişlerde ziyaretçiler için aşı kartı zorunluluğu getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! 14:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı 14:03 Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı

Son Dakika Haberleri
15:27 Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil
15:19 "Dur" ihtarına uymayıp, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
15:17 Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti
15:15 Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı
15:04 Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor
15:04 Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak
14:48 Falcao'nun şanssızlığı bitmek bilmiyor! Bu kez de koronavirüse yakalandı
14:40 Fenerbahçe, Ahmet Ağaoğlu'nun, "2010-11'de şike yapılmıştır" ifadesine sert yanıt verdi
14:25 Günlerdir Müge Anlı'da aranıyordu! Talihsiz adamın cansız bedeni arkadaşının fabrikasındaki kuyuda bulundu
14:14 Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?
Aç kalan tilki şehre indi, avladığı tavuğu kaçırdı! O anlar görüntülendi Aç kalan tilki şehre indi, avladığı tavuğu kaçırdı! O anlar görüntülendi         
15:29
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Caner'in Umut Meraş konusuyla ilgili yaptığı savunma, sosyal medyada alay konusu oldu Caner'in Umut Meraş konusuyla ilgili yaptığı savunma, sosyal medyada alay konusu oldu         
15:23
Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti         
15:17
Ek gelir için yaban mersini ekmeye başlayan üretici, yıllık 100 bin TL kazanıyor Ek gelir için yaban mersini ekmeye başlayan üretici, yıllık 100 bin TL kazanıyor         
15:05
Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor         
15:04
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum Son Dakika! NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı toplantıyı değerlendiren Biden: İyi şeyler hissediyorum         
13:41
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkan genç, anne babasını öldürdü Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkan genç, anne babasını öldürdü         
12:20
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı         
11:44
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu         
10:26
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı         
09:50
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 15:45:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de istediği ilacı yazdıramayan adam doktora saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement