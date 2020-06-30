Kayseri'de işten çıkarıldığı öne sürülen kişi servis aracına ateş açtı: 5 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de işten çıkarıldığı öne sürülen kişi servis aracına ateş açtı: 5 yaralı

Kayseri'de iş arkadaşıyla tartıştığı için işten çıkarıldığı öne sürülen işçinin şirketin servis aracına av tüfeğiyle ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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