Kayseri'de işten çıkarıldığı öne sürülen kişi servis aracına ateş açtı: 5 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de işten çıkarıldığı öne sürülen kişi servis aracına ateş açtı: 5 yaralı

Kayseri'de iş yerinde tartıştığı için işten çıkarıldığı öne sürülen işçinin, bir grup arkadaşıyla şirketin servis aracına av tüfeği ile ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kayseri'de iş yerinde tartıştığı için işten çıkarıldığı öne sürülen işçinin, bir grup arkadaşıyla şirketin servis aracına av tüfeği ile ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı.

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İddiaya göre, Develi ilçesi Gömedi Mahallesi'nde faaliyet gösteren altın madeninde çalışan bir kişi, iş arkadaşıyla tartıştıktan sonra işten çıkarıldı.

Bunun üzerine şüpheli, bir grup arkadaşını da yanına alarak tartıştığı kişinin de içerisinde olduğunu düşündüğü şirketin servis aracına av tüfeğiyle ateş açtı.

Olayda yaralanan 4 kişi Develi Devlet Hastanesi'ne, 1 kişi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Y.T. ile İ.D'yi İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışma sonucu kent merkezinde 2 tabancayla yakaladı.

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kayseri, Develi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:19 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de işten çıkarıldığı öne sürülen kişi servis aracına ateş açtı: 5 yaralı - Son Dakika
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