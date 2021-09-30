Kayseri'de işten çıkartıldığı iddiasıyla iş makinesi ve güvenlik kulübesini yakan zanlı yakalandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Burada iş makinelerinin yanına gitmesini engelleyen bekçiyi darbeden H.K, tesisin girişindeki güvenlik kulübesini de benzinle ateşe vererek kaçtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün çalıştığı taşeron firmanın eski personeli H.K, iddiaya göre kepçe operatörlüğü işinden çıkartılınca firmaya ait Oymaağaç Mahallesi'ndeki iş makinesini ateşe verdi.

Kayseri 'de işten çıkartıldığı iddiasıyla çalıştığı firmaya ait iş makinesi ile güvenlik kulübesini ateşe veren şüpheli yakalandı.

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