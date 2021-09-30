Kayseri'de işten çıkartıldığı iddiasıyla iş makinesi ve güvenlik kulübesini yakan zanlı yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de işten çıkartıldığı iddiasıyla çalıştığı firmaya ait iş makinesi ile güvenlik kulübesini ateşe veren şüpheli yakalandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün çalıştığı taşeron firmanın eski personeli H.K, iddiaya göre kepçe operatörlüğü işinden çıkartılınca firmaya ait Oymaağaç Mahallesi'ndeki iş makinesini ateşe verdi.
H.K, daha sonra Germir Mahallesi'ndeki KASKİ'ye ait iş makinelerinin bulunduğu tesise gitti.
Burada iş makinelerinin yanına gitmesini engelleyen bekçiyi darbeden H.K, tesisin girişindeki güvenlik kulübesini de benzinle ateşe vererek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangınlarda iş makinesi ve kulübede hasar meydana geldi.
Kaçan şüpheli polis tarafından Buğdaylı Mahallesi'nde yakalandı.
Kaynak: AA
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