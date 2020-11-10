İşten dönen ev sahibi evindeki hırsızı yakaladı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir eve hırsızlık için giren kişi, işten gelen ev sahibi tarafından yakalandı.

Tacettin Veli Mahallesi Ortaokul Sokak'ta meydana gelen olayda, işten dönen Ş.A. hırsızlık amacıyla eve giren V.G. ile karşılaştı. V.G. kendisini yakalamaya çalışan ev sahibine direnerek, göz yaşartıcı sprey sıkıp, bıçak çekti. Kaçmaya çalışan şüpheli, komşuların da yardımıyla yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine teslim edilen V.G. emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlının çeşitli suçlardan arama kaydının bulunduğu öğrenildi.