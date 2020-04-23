Kayseri'de İstiklal Marşı balkonlardan okundu - Son Dakika

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Kayseri'de İstiklal Marşı balkonlardan okundu
6 saat önce
KAYSERİ'de Kocasinan Belediyesi'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkonlardan okudu.
KAYSERİ'de Kocasinan Belediyesi'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkonlardan okudu.
Kocasinan Belediyesi'nce Beyazşehir Mahallesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 21.00'de yüzlerce vatandaş evlerinin balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra belediye ekiplerince hazırlanan ay- yıldızlı balonlar gökyüzüne bırakıldı. Etkinlikte konuşma yapan Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Çocuklarımıza bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımı arz ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız dünyada tek Türk milletinde bulunan bir bayramdır. Dünya üzerinde Türk milletinin büyüklüğünü içerinden geçtiğimiz bu süreçte bir kez daha yedi düvele gösterdiğimizi hatırlatmak isterim. Koronavirüs salgı ile mücadele ediyoruz. Bizler en kısa zaman içerisinde yeniden parklarda, caddelerde ve sokaklarda koşmaya devam edeceğiz. Bizler sizlerin sağlığı ve rahatlığı için Kocasinan Belediyesi olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:07 Kaynak: DHA
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