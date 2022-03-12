Kayseri'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı

12.03.2022 15:39
Kayseri'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı

Kayseri'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kayseri'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ömer Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'ndaki programa Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ile protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi sunuldu, türkü söylendi.

Okul Müdürü Celil Okur, milli marşların milletlerin kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından, Çanakkale Ruhu Fotoğraf Sergisi açıldı, öğrencilere Kayserispor atkısı ile kitap hediye edildi.

Tören sonunda öğrenciler ve protokol üyeleri fotoğraf çektirdi.

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İmam Hatip Liseleri, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı - Son Dakika


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