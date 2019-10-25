Son Dakika Haberleri: Kayseri'de "İstinaf Kanun Yolu" programı düzenlendi
Son Dakika Güncel Kayseri'de 'İstinaf Kanun Yolu' programı düzenlendi

Kayseri'de "İstinaf Kanun Yolu" programı düzenlendi

1 saat önce

Kayseri'de Türkiye Adalet Akademisi tarafından "İstinaf Kanun Yolu" konulu meslek içi eğitim programı düzenlendi.

Kayseri'de

Kayseri'de Türkiye Adalet Akademisi tarafından "İstinaf Kanun Yolu" konulu meslek içi eğitim programı düzenlendi.

Kent merkezindeki bir otelde düzenlenen programa, Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş ve Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı İlyas Yavuz ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Parlak, programda yaptığı konuşmada, istinaf mahkemelerinin Türk yargı sisteminin en önemli kurumlardan biri haline geldiğini söyledi.

İstinaf mahkemelerinin yaklaşık 3 yıl önce faaliyete geçtiğini hatırlatan Parlak, şunları kaydetti:

"Yargının en başta gelen görevi etkin, hızlı bir yargılama süreci sonunda verilmiş adil kararlarla toplumun adalet beklentisinin yerine getirmesi olduğunun bilincindeyiz. İstinaf mahkemeleri 20 Temmuz 2016'da faaliyete geçti. Toplumun hak ve adalet beklentisini karşılayacak olan Türk yargı sisteminin en önemli kurumlardan biri haline de geldi. Bugün çağdaş hukuk sisteminin tamamında istinaf kanun yolu farklı şekillerde uygulanmaktadır. Bildiğiniz üzere istinafla yargı sistemimiz 3 aşamalı denetim mekanizmasını getirdi. Sistemin özü doğru anlaşıldığında gerçekten yargılamalar hızlanacak, adil ve doğru kararlar ortaya çıkacaktır. Yargıtayın da iş yükü azalacaktır."

Türkiye, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:32 Kaynak: AA
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