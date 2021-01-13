Kayseri'de işyeri kurşunlandı - Son Dakika

Kayseri'de işyeri kurşunlandı

Kayseri\'de işyeri kurşunlandı
Son Güncelleme: 13.01.2021 03:29

KAYSERİ'de, metal doğrama işi yapan bir işyeri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle kurşunlandı.

KAYSERİ'de, metal doğrama işi yapan bir işyeri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle kurşunlandı.

Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesinde meydana geldi. Metal doğrama işi yapan İhsan B., çalıştığı sırada kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler işletmenin kapısını pompalı tüfekle kurşunladı. 3  saçmanın isabet ettiği işyerinde şans eseri yaralanan olmadı. İhsan B.'nin ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İşyerine gelen ekipler, pompalı tüfekten çıkan saçmaları bulmak için çalışma gerçekleştirdi. Olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Kocasinan, Metal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de işyeri kurşunlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de işyeri kurşunlandı - Son Dakika
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