İşyerinden hırsızlık yapan şahıslar polisten kaçamadı - Son Dakika
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İşyerinden hırsızlık yapan şahıslar polisten kaçamadı

27.07.2022 21:53
İşyerinden hırsızlık yapan şahıslar polisten kaçamadı

Kayseri'de işyerinden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de işyerinden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde bir işyerinden hırsızlık yapan Z.D. ve S.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahısları kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin çaldığı malzemelerde sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

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Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı Kayseri'de iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı Kayseri'de kablo hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı Kayseri'de kablo hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşyerinden hırsızlık yapan şahıslar polisten kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşyerinden hırsızlık yapan şahıslar polisten kaçamadı - Son Dakika
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