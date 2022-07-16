İtfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 itfaiye eri yaralandı - Son Dakika
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İtfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 itfaiye eri yaralandı

16.07.2022 14:32

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yangına müdahale için giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 personel yaralandı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yangına müdahale için giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 personel yaralandı.

Hacılar ilçesinde ot yangını ihbarı üzerine çıkış yapan Büyükşehir Belediyesine ait 38 ZL 110 plakalı itfaiye aracı, Aşağı Mahalle Çepken Sokak'ta bir evin bahçesine devrildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 4 itfaiye eri ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 itfaiye eri yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 itfaiye eri yaralandı - Son Dakika
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