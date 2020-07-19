Kayseri'de itfaiye ekibi anneleri ölen leylek yavruları için seferber oldu - Son Dakika

Kayseri'de itfaiye ekibi anneleri ölen leylek yavruları için seferber oldu

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde itfaiye ekibi, elektrik akımına kapılarak ölen leyleğin minaredeki yavrularını kurtarmak için harekete geçti.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde itfaiye ekibi, elektrik akımına kapılarak ölen leyleğin minaredeki yavrularını kurtarmak için harekete geçti.

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Şıhbarak Mahallesi'nde bir cami minaresinin şerefesindeki yuvasında 3 yavrusuyla yaşayan leylek, elektrik tellerindeki akıma kapılarak öldü.

Yavruların yardıma ihtiyacı olduğunu ve yuvalarında mahsur kaldıklarını düşünen cami görevlisi Mehmet Çınar, itfaiyeden yardım istedi.

Camiye giden ekipler, leylek yavrularından birisini kurtarırken diğer 2 yavru ise yuvadan uçtu.

Leylek yavrusu, götürüldüğü Kayseri Hayvanat Bahçesinde koruma altına alındı.

Tomarza, İtfaiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 21:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de itfaiye ekibi anneleri ölen leylek yavruları için seferber oldu - Son Dakika
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