Kayseri'de İYİ Parti standına saldırı iddiası

Kayseri'de İYİ Parti tarafından açılan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" standına saldırı gerçekleştirildiği iddia edildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meydanında kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla stant açtıkları belirtildi.

Açılan standa bir siyasi partinin gençleri tarafından saldırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir başka siyasi partinin gençleri standımıza saldırmışlar, kadınlarımızın el ilanı dağıtmasına engel olmuşlardır. Bu saldırı her şeyden önce kadın hakları savunucusu olan kadınlarımıza karşı olmuştur.

Bu konu demokratik hukuk devletinde yaşanılması asla arzu edilmeyen, olmasına müsaade edilmemesi gereken bir durumdur.

Türkiye'de geniş kitlelerin teveccühüne mazhar olan partimizin yükselişi ve mensuplarımızın vatan sevdası bu tür saldırılar ile asla engellenemez.

Bizler samimi vatansever ve samimi milliyetperver insanlar olarak ülkemizin geleceğine hem de müreffeh, huzurlu geleceğine talibiz.

Şehrimizde ve ülkemizde bu tür antidemokratik olayların yaşanmaması en büyük dileğimizdir."

Milletvekili Ataş'tan tepki

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da broşür dağıtan kadınlara ve standa yapılan saldırıyı kınadığını belirtti.

Ataş ayrıca yaşanan olayla ilgili İYİ Parti tarafından hukuki sürecin başlatılacağını da kaydetti.