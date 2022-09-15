Kayseri'de jandarma fotokapan sayesinde 35 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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Kayseri'de jandarma fotokapan sayesinde 35 şüpheliyi yakaladı

15.09.2022 17:18
Kayseri'de jandarma fotokapan sayesinde 35 şüpheliyi yakaladı

Kayseri'de jandarma ekipleri, bu yıl 35 şüpheliyi fotokapan kayıtlarının incelenmesi sayesinde yakaladı.

Kayseri'de jandarma ekipleri, bu yıl 35 şüpheliyi fotokapan kayıtlarının incelenmesi sayesinde yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2022'de asayiş olaylarının önlenmesi ve meydana gelen olayların aydınlatılması amacıyla kullanılan 59 fotokapana ait kayıtları inceledi.

İncelemeler sonucu baz istasyonu ve demir yolu gibi yerlerden 26 kablo hırsızlığı, 1 kurum ve 2 iş yerinden hırsızlık, 2 DSİ su kanalı vanası çalınması ile 1 izinsiz kazı ve 2 yasa dışı kenevir ekimi olmak üzere 34 olay aydınlatıldı.

Jandarma, bu olaylara ilişkin fotokapan kayıtlarından faydalanarak 35 zanlıyı gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de jandarma fotokapan sayesinde 35 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de jandarma fotokapan sayesinde 35 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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