İncelemeler sonucu baz istasyonu ve demir yolu gibi yerlerden 26 kablo hırsızlığı, 1 kurum ve 2 iş yerinden hırsızlık, 2 DSİ su kanalı vanası çalınması ile 1 izinsiz kazı ve 2 yasa dışı kenevir ekimi olmak üzere 34 olay aydınlatıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de jandarma fotokapan sayesinde 35 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.