Kayseri'de jandarma ekipleri martta 13 bin 424 kişiyi sorguladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de jandarma ekipleri martta 13 bin 424 kişiyi sorguladı

06.04.2022 12:54
Kayseri'de jandarma ekipleri martta 13 bin 424 kişiyi sorguladı

Kayseri'de jandarma ekipleri, mart ayında asayiş olaylarında 206, yakalama kararı bulunan 292 kişiye işlem yaptı.

Kayseri'de jandarma ekipleri, mart ayında asayiş olaylarında 206, yakalama kararı bulunan 292 kişiye işlem yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, "terör, kasten yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu, kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan 206 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan haklarında yakalama ve arama kararı bulunan 292 kişi de yakalandı.

Ayrıca, Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında yapılan 13 bin 424 sorgulamada, arama kaydı bulunan 30 kişi yakalandı. Kontrolü yapılan 9 bin 87 araçtan 51'i trafikten men edildi, 343 sürücüye idari para cezası uygulandı.

YORUMLAR
500
Jandarma ekipleri hırsızlara geçit vermiyor Jandarma ekipleri hırsızlara geçit vermiyor Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleri Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleri

Jandarma, Kayseri, Asayiş, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de jandarma ekipleri martta 13 bin 424 kişiyi sorguladı - Son Dakika


Son Dakika
12:55 Midyeci Ahmet ile boşandığı eşi arasında gerilim tırmanıyor: Şirketin yarısını istedi, yardımcıma 6 el sıktırdı
12:50 Sıfır olarak aldığı aracın hatalı çıktığını öğrenen adam, hayatının şokunu yaşadı
12:48 Kilosu 60 TL'ye çıkınca, biber de gramla satılmaya başladı
12:46 Hastaların pencereden muayene edildiği görüntüler için İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 13:00:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de jandarma ekipleri martta 13 bin 424 kişiyi sorguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement