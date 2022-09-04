Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

04.09.2022 09:46
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı araştırma ve çalışması yaptı. A.A.'nın Kocasinan ilçesindeki evine operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A., karakola götürüldü. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Sakarya'da bir düğünde başlayan kavga sokak muharebesine döndü Sakarya'da bir düğünde başlayan kavga sokak muharebesine döndü HES barajında erkek cesedi bulundu HES barajında erkek cesedi bulundu
Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:12 Yiğit Bulut, zor durumda kalan Avrupalıların Türkiye'ye geleceğini belirterek uyarılarda bulundu: Malınızı ucuza kaptırmayın
08:40 Kadirov'dan Putin'e mesaj: Kovulmadan gitmek istiyorum
08:55 Karaman'da dehşet anları! İki husumetli yaşlı adam sokakta karşılaşınca birbirine bıçak ve silah çekerek kavga etti
08:06 10 yıl sonra İsrail limanlarına demirleyen ilk Türk savaş gemisi İsrail'de en çok konuşulan konu oldu
01:29 Sakarya'da bir düğünde başlayan kavga sokak muharebesine döndü
00:59 Kastamonu'na yumurta büyüklüğünde dolu yağdı! Bir ambulansın camları kırılırken evlerde hasar meydana geldi
00:48 HDP'den Semra Güzel'in tutuklanmasına ilk tepki: Asla kabul edilemez
00:46 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 'Cristiano Ronaldo' açıklaması: Hiç mi hesap kitap yapan yok
00:45 İmam hatiplilere hakaret ettiği için ev hapsine çarptırılmıştı! Gülşen'in konserine orkestrası ve vokal grubu çıktı
00:38 Giresunspor - Konyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından tribünde olay çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 09:46:36. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement