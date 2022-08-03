Kuru pasta kutusu içerisinde uyuşturucu ticareti - Son Dakika
Üye Girişi

Kuru pasta kutusu içerisinde uyuşturucu ticareti

03.08.2022 16:51
Kuru pasta kutusu içerisinde uyuşturucu ticareti

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, kuru pasta kutusu içerisine zulalanmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, kuru pasta kutusu içerisine zulalanmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise kuru pasta kutusu içerisine paketler halinde zulalanmış bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi karakola götürüldü. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı Temel Karamollaoğlu'ndan KPSS tepkisi: Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı Temel Karamollaoğlu'ndan KPSS tepkisi: Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı Şarkıcı Ajda Pekkan, 76 yaşında koronavirüse yakalandı Şarkıcı Ajda Pekkan, 76 yaşında koronavirüse yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuru pasta kutusu içerisinde uyuşturucu ticareti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:38 Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı
16:33 Temel Karamollaoğlu'ndan KPSS tepkisi: Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı
16:07 Tatili biten gurbetçiler: Hiçbir zaman Avrupa özentisi olmayın, bizim ülkemiz çok farklı
16:10 Şarkıcı Ajda Pekkan, 76 yaşında koronavirüse yakalandı
16:09 AK Parti'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran 'İstanbul'un kayıp 1000 günü' toplantısı!
16:06 Başkan Hurma, Karagümrük'ün Süper Lig'den çekileceği iddialarına ilişkin konuştu: Kulübün devamlılığını sağlamam imkansız hale gelmiştir
15:45 Alişan, evli olan İzzet Antebi ile mesajları ortaya saçılan Çağla Şıkel'e güveniyor: Öyle biri değil
15:35 Hindistan'da tuhaf evlilik sözleşmesi: Ayda sadece 1 kez pizza yemek, spor yapmayı aksatmamak ve iyi fotoğraf çekmek
15:31 Survivor şampiyonları Ogeday ve Nisa hakkında çarpıcı iddia!
15:32 Çöp evde bulunan Cem Muhammet iyileşiyor: 2 kilo 100 gram aldı, kan değerleri düzeldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 16:51:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kuru pasta kutusu içerisinde uyuşturucu ticareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement