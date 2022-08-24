Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

24.08.2022 12:47
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından terör suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından terör suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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