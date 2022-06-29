Kayseri'de jandarma ekipleri traktör sürücülerine reflektör dağıttı - Son Dakika
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Kayseri'de jandarma ekipleri traktör sürücülerine reflektör dağıttı

29.06.2022 12:14
Kayseri'de jandarma ekipleri traktör sürücülerine reflektör dağıttı

Kayseri'de jandarma ekipleri, traktör kazalarını önlemek amacıyla çiftçilere 1000 reflektör dağıttı.

Kayseri'de jandarma ekipleri, traktör kazalarını önlemek amacıyla çiftçilere 1000 reflektör dağıttı.

Traktörlerin karıştığı trafik kazalarını önlemek maksadıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, merkez Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi'nde Kayseri Şeker Fabrikası desteği ile çiftçilere reflektör dağıtımı için tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, törende yaptığı konuşmada, kendisinin de bir çiftçi çocuğu olduğunu söyledi.

Traktör kazalarının önüne geçmek için bu etkinliği düzenlediklerini belirten Yiğit, traktörlerin eskiden bu kadar yaygın kullanılmadığını dile getirdi.

Tuğgeneral Yiğit, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Traktörde koruma demiri çok önemli, belki hayatımızı kurtaracak bir demir parçası... Reflektör de traktörü kullanan için o kadar önemli gözükmese de kara yolunda seyrederken arkadan gelen arkadaşların fark etmesi için çok çok önemli. Kara yolunda seyredenlerin can güvenliği için reflektör takma konusunda bir girişimde bulundu arkadaşlarımız. Şeker fabrikamız da destek sağladı."

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay da böyle bir tören düzenlendiği için jandarma teşkilatına teşekkür etti.

Reflektörün önem arz ettiğini vurgulayan Akay, çiftçinin canını ve malını korumak için anlamlı bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Ender Kılıç ise çiftçilere reflektör ve koruma demiri kullanmanın önemini anlattı.

Konuşmaların ardından çiftçilere broşür ve 1000 reflektör dağıtıldı. Üçgen reflektörler jandarmanın da yardımıyla römorklara takıldı.

Törene, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da katıldı.

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Kaynak: AA

Kocasinan, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de jandarma ekipleri traktör sürücülerine reflektör dağıttı - Son Dakika

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