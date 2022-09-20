Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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