Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Narkotik köpek eşliğinde evde yapılan aramada, 1 kilo 21 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli L.K. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika