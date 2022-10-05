Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı tarihlerde kentte organize şekilde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan M.K., F.K. ve Z.A'nın adreslerine operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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