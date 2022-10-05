Kayseri'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

05.10.2022 17:18
Kayseri'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kayseri'de jandarma ekiplerince hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de jandarma ekiplerince hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı tarihlerde kentte organize şekilde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan M.K., F.K. ve Z.A'nın adreslerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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