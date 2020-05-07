Kayseri'de jandarma faaliyetleri - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca nisan ayında düzenlenen çalışmalarda çeşitli suçlardan 397 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler 1'i taksirle öldürme, 51'i kasten yaralama olayına karıştığı tespit edilen 102 şüpheli yakalandı.

Terörle mücadele operasyonları kapsamında 8 olayda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Hırsızlık, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi suçlardan meydana gelen 21 olayda gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı, 15'i serbest bırakıldı.

Uyuşturucu, mali, siber ve kaçakçılık gibi suçlardan yakalanan 82 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 79'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp müracaatında bulunulan 1 kişi de ailesine teslim edildi.



Çeşitli suçlardan yakalama ve UYAP aranması bulunan 189 kişi ise yakalandı.

Ayrıca, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) kapsamında alınması gereken tedbirlere aykırı hareketlerin önlenmesi ve vatandaşların huzur ve güven ortamının sağlanması, sosyal izolasyon kurallarının uygulanması amacıyla kapatılan yerler kontrol edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülen faaliyetlerin, halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam ettirileceği bildirildi.