Kayseri'de jandarma öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi - Son Dakika

Jandarmanın gerçekleştirdiği online eğitimlerin 2021 yılında da devam edeceği öğrenildi.

Öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de anlatan jandarma, sosyal mesafe, maske kullanımı ve sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ekipler, trafik kuralları, işaret levhalarının tanıtımı, yaya geçidi ve okul servisleri gibi konular hakkında öğrencilere bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 33 okulda eğitim gören 1201 ilkokul öğrencisiyle Eğitim Bilişim Ağı ( EBA) ve "Zoom" uygulaması üzerinden buluştu.

Kayseri 'de jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine internet üzerinden trafik eğitimi verdi.

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