Kayseri'de jandarma öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi - Son Dakika

Kayseri'de jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine internet üzerinden trafik eğitimi verdi.
İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 33 okulda eğitim gören 1201 ilkokul öğrencisiyle Eğitim Bilişim Ağı ( EBA) ve "Zoom" uygulaması üzerinden buluştu.
Ekipler, trafik kuralları, işaret levhalarının tanıtımı, yaya geçidi ve okul servisleri gibi konular hakkında öğrencilere bilgi verdi.
Öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de anlatan jandarma, sosyal mesafe, maske kullanımı ve sokağa çıkma kısıtlamaları hakkında bilgilendirmede bulundu.
Jandarmanın gerçekleştirdiği online eğitimlerin 2021 yılında da devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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