Kayseri'de jandarma okul taşıtlarını denetledi - Son Dakika

Kayseri'de jandarma okul taşıtlarını denetledi
22.10.2020 10:21
Kayseri'de jandarma tarafından okul taşıtları denetlendi ve şoförlere yönelik eğitim verildi.
Kayseri'de jandarma tarafından okul taşıtları denetlendi ve şoförlere yönelik eğitim verildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından okul taşıtlarına yönelik trafik kuralları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Sürücülerin belgelerini kontrol eden ve trafikte uymaları gereken kuralları hatırlatan ekipler, okul taşıtındaki öğrencilerden de sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat etmelerini istedi.
Jandarma ayrıca, 119 okul taşıtı şoförüne yönelik trafik kuralları konusunda eğitim verdi.
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