İl Jandarma Komutanlığında görevli asayiş, trafik, bakım onarım ve JAK görevlerine yönelik eğitim, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve bir otomobil firması personel tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Jandarma personeline hibrit araçlardaki yangına müdahale eğitimi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.