Jandarma personeline hibrit araçlardaki yangına müdahale eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarma personeline hibrit araçlardaki yangına müdahale eğitimi

03.06.2022 10:26

Kayseri'de jandarma personeline hibrit araçlarda meydana gelebilecek yangına müdahale eğitimi verildi.

Kayseri'de jandarma personeline hibrit araçlarda meydana gelebilecek yangına müdahale eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığında görevli asayiş, trafik, bakım onarım ve JAK görevlerine yönelik eğitim, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve bir otomobil firması personel tarafından gerçekleştirildi.

Eğitime, 196 personelle birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İtfaiye Daire Başkanı Metin Kızılkan, itfaiye müdürü Muhammet Bağdat, otomobil firması yetkilisi Pakize Genç de katıldı.

Jandarma personeline hibrit araçlardaki yangına müdahale eğitimi
Jandarma personeline hibrit araçlardaki yangına müdahale eğitimi
Jandarma personeline hibrit araçlardaki yangına müdahale eğitimi
Jandarma personeline hibrit araçlardaki yangına müdahale eğitimi

YORUMLAR
500
Expo Personeline Yangın Eğitimi Verildi Expo Personeline Yangın Eğitimi Verildi Osmangazi Temizlik ve Park Bahçeler personeline 'Şüpheli paket' eğitimi Osmangazi Temizlik ve Park Bahçeler personeline 'Şüpheli paket' eğitimi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma personeline hibrit araçlardaki yangına müdahale eğitimi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:17 3 aylık bebeğini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan adam cezaevinde intihar etmişti! Bebeğin otopsi raporundan çıkan gerçek her şeyi ortaya koydu
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 16:36:21. #1.12#
SON DAKİKA: Jandarma personeline hibrit araçlardaki yangına müdahale eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement