Olayla ilgili Y.T. ve E.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kayseri 'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda pasta kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili iki zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de pasta kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.