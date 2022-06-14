Emniyet ve asayişin sağlanmasında jandarmanın kahramanca görev yaptığını belirten Yiğit, devletin, milletin ve vatandaşın her zaman yanında, yakınında ve yardımında olmaya özen göstereceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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