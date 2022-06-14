Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlandı

14.06.2022 11:29

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şehitlik ziyaretiyle devam eden programda Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Tuğgeneral Yiğit, şehitlikteki kabirlere karanfil bıraktı.

İl Jandarma Komutanı Yiğit, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Emniyet ve asayişin sağlanmasında jandarmanın kahramanca görev yaptığını belirten Yiğit, devletin, milletin ve vatandaşın her zaman yanında, yakınında ve yardımında olmaya özen göstereceklerini dile getirdi.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlandı
Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlandı
Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlandı
Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlandı

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Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı Erzurum'da Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümünü kutlandı Erzurum'da Jandarma Teşkilatı'nın 183. kuruluş yıl dönümünü kutlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 183. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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