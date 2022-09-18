Kayseri'de jandarma şampiyonalarda da görevini sürdürüyor - Son Dakika
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Kayseri'de jandarma şampiyonalarda da görevini sürdürüyor

18.09.2022 12:05
Kayseri'de jandarma şampiyonalarda da görevini sürdürüyor

Kayseri'de jandarma, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası final müsabakalarında görev aldı.

Kayseri'de jandarma, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası final müsabakalarında görev aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeden yerine getirdiği çalışmalarını ulusal ve uluslararası organizasyonlarda da sürdürüyor.

Kentte düzenlenen Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası final müsabakalarında da jandarma asayiş, güven timi, trafik ve botlu birlik ekipleri görev aldı.

Jandarma bölgede araç ve kimlik kontrolü yaptı.

Ayrıca, ekipler vatandaşları çeşitli asayiş olaylarına karşı uyardı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de jandarma şampiyonalarda da görevini sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de jandarma şampiyonalarda da görevini sürdürüyor - Son Dakika
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