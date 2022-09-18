Kentte düzenlenen Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası final müsabakalarında da jandarma asayiş, güven timi, trafik ve botlu birlik ekipleri görev aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeden yerine getirdiği çalışmalarını ulusal ve uluslararası organizasyonlarda da sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kayseri'de jandarma şampiyonalarda da görevini sürdürüyor - Son Dakika

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