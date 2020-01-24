Kayseri'de jandarma ve AFAD'dan eğitim toplantısı - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı'nda (TAMP) yer alan ana ve destek çözüm ortakları yapısı dahilinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tahliye ve Yerleştirme Planlama Hizmet Grubu'ndaki ana çözüm ortaklığı görevi, Jandarma Komutanlığı'na verildi.

Kayseri Afet Müdahale Planı ile Tahliye ve Yerleştirme Planlama Hizmet Grubu'ndaki tevdi edilen görevler hakkında, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.