Kayseri'de jandarma ve polisten ortak Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde, jandarma trafik ve polis ekipleri ortak denetim yaptı.



Kayseri- Sivas kara yolundaki uygulama noktasında görev yapan jandarma trafik ve polis ekiplerinden oluşan karma tim, durdukları araçlarda izin belgelerini kontrol etti.

Vatandaşları maske takmaları için uyaran ekipler, maske de dağıttı.

İzin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulayan ekipler, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamasını istedi.