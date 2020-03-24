Kayseri'de jandarmadan yaşlılara yardım eli - Son Dakika

Kayseri'de jandarmadan yaşlılara yardım eli
6 saat önce
Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçları jandarma ekiplerince gideriliyor.
Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçları jandarma ekiplerince gideriliyor.
Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerine bağlı mahallelerde yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler bu kapsamda vatandaşların ihtiyaçlarını temin ederek, evlerine bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:32 Kaynak: AA
Son Dakika "Aklıma dükkan geliyor, dostlar arkadaşlar geliyor, evde duramıyorum" Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek İsviçre'de iki Türk vatandaşı korona virüsü yüzünden hayatını kaybetti Validen çamaşır makinesi isteyen yaşlı kadının talebi yerine getirildi