Kayseri'de jandarmadan yılkı atlarına yiyecek desteği - Son Dakika

Kayseri'de jandarma ekipleri, yılkı atları ile sokak hayvanlarına yem ve mama bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları unutmadı.

Ekipler, yılkı atları ve sokak hayvanları için belirli noktalarda yemleme çalışması yaptı.

Belediye görevlileriyle koordineli çalışarak sokak hayvanlarının bakımevlerine götürülmesini de sağlayan jandarmanın, yemleme çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.