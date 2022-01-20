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Kayseri'de jandarmadan yılkı atlarına yiyecek desteği - Son Dakika

Kayseri'de jandarmadan yılkı atlarına yiyecek desteği

20.01.2022 15:41
Kayseri'de jandarmadan yılkı atlarına yiyecek desteği

Kayseri'de jandarma ekipleri, yılkı atları ile sokak hayvanlarına yem ve mama bıraktı.

Kayseri'de jandarma ekipleri, yılkı atları ile sokak hayvanlarına yem ve mama bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları unutmadı.

Ekipler, yılkı atları ve sokak hayvanları için belirli noktalarda yemleme çalışması yaptı.

Belediye görevlileriyle koordineli çalışarak sokak hayvanlarının bakımevlerine götürülmesini de sağlayan jandarmanın, yemleme çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Kayseri'de jandarmadan yılkı atlarına yiyecek desteği
Kayseri'de jandarmadan yılkı atlarına yiyecek desteği
Kayseri'de jandarmadan yılkı atlarına yiyecek desteği
Kayseri'de jandarmadan yılkı atlarına yiyecek desteği

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de jandarmadan yılkı atlarına yiyecek desteği - Son Dakika


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