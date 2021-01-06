Kayseri'de jandarmanın 2020 faaliyetleri - Son Dakika

Kayseri'de jandarmanın 2020 faaliyetleri

06.01.2021 13:55
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2020 yılında yapılan çalışmalar kapsamında, 5 bin 144 şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2020 yılında yapılan çalışmalar kapsamında, 5 bin 144 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince 2020 yılında kasten öldürme ve yaralama suçlarından 1260 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklandı.

Terörle mücadele kapsamında, DEAŞ, PKK/KCK, TKP/ML ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik çalışmalarda 46 olayda 70 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 50'si tutuklanırken, 15'i adli kontrol kararı ile 5'i de ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

Jandarma tarafından hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından gözaltına alınan 526 şüpheliden ise 49'u tutuklandı.

Uyuşturucu imal etmek, kullanmak ve ticaretini yapmak, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, kaçakçılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlardan gözaltına alınan 737 zanlıdan da 71'i tutuklandı.

Emniyet ve asayişin temini amacıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamalarında, 34 bin 617 kişi sorgulanarak 91 aranan kişi yakalandı ve 15 bin 915 araç denetlenerek, 304 araca cezai işlem uygulanıp, 178 bin 417 lira idari para cezası kesildi.

Kayıp kişi müracaatında bulunulan 81 kişiden 54'ü bulundu ve UYAP aranması bulunan 2 bin 460 kişi de yakalandı.

Operasyonlarda, çok miktarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu içerikli hap, gümrük kaçağı tütün, akaryakıt, kaçak içki, tarihi eser niteliği taşıyan materyal, tabanca ve dedektör gibi malzemeler ele geçirildi.

Ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara huzur ve güven ortamının sağlanması, izolasyon kurallarına uygulanması amacıyla kapatılan ya da kısıtlanan iş yerleri ile umuma açık yerler kontrol edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de jandarmanın 2020 faaliyetleri - Son Dakika


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