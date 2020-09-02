Kayseri'de jandarmanın asayiş çalışmaları - Son Dakika

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, ağustos ayındaki asayiş olaylarına ilişkin istatistik yayımladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, terör, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti gibi suçlardan toplam 279 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan yakalama ve UYAP aranması bulunan 140, Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında ise 4 kişi yakalandı.

Ayrıca, emniyet ve asayişin temini amacıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında 32 araca cezai işlem uygulanarak, 13 bin 882 lira idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerin, halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı devam ettirileceği vurgulandı.