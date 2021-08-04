Kayseri'de jandarmanın asayiş çalışmaları - Son Dakika

Kayseri Jandarma Komutanlığının temmuz ayındaki asayiş olaylarına ilişkin istatistik yayımlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, "terör, kasten yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu, kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan 264 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan haklarında yakalama ve arama kararı bulunan 177 zanlı da yakalandı. Ayrıca, kayıp 9 kişiden 8'i bulunarak ailelerine teslim edildi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gerekli denetimler yapıldı.

Ayrıca, Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında yapılan 2 bin 493 sorgulamada arama kaydı bulunan 8 kişi yakalandı. Kontrolü yapılan 1509 araçtan 16'sı trafikten men edilirken, 74 araca da idari para cezası uygulandı.