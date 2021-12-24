Kayseri'de jandarmanın asayiş çalışmaları - Son Dakika

Kayseri Jandarma Komutanlığının gün içerisinde yaptığı asayiş olaylarına ilişkin istatistik yayımlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Kocasinan İlçesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 2 tarihi şarap testisi, Melikgazi İlçesi'nde 2 ikamet ve 1 otomobilde yapılan aramada ise 32 gram toz esrar, 8 gram metamfetamin, 18 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 15 tabanca mermisi ve 11 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.