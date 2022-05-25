Kayseri'de jandarmanın eğitimli köpekleri gösteri yaptı - Son Dakika
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Kayseri'de jandarmanın eğitimli köpekleri gösteri yaptı

25.05.2022 18:00
Kayseri'de jandarmanın eğitimli köpekleri gösteri yaptı

Nuh Naci Yazgan (NNY) Üniversitesi 7. Bahar Şenlikleri kapsamında jandarmanın eğitimli köpekli gösteri sundu.

Nuh Naci Yazgan (NNY) Üniversitesi 7. Bahar Şenlikleri kapsamında jandarmanın eğitimli köpekli gösteri sundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan eğitimli köpekler tarafından gösteri gerçekleştirildi.

Faaliyet esnasında uyuşturucu arama köpeği "Nakavt" ve tütün tespit köpeği "Yolcu" uyuşturucu ile tütün araması yaptı.

Ayrıca, arama kurtarma köpeği "Girgin" itaat eğitimi gösterisi gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Bahar Şenlikleri, Nuh Naci Yazgan, Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de jandarmanın eğitimli köpekleri gösteri yaptı - Son Dakika


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