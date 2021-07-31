Kayseri'de jandarmanın yakaladığı kablo hırsızları tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Boyacı Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait kablonun çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede 100 metrelik kablonun balta ve nacak yardımıyla kesildiğini tespit etti.

Çalınan kabloyu boş bir bağ evine götürerek bakırlarını almaya çalışan M.Y. ve M.A. jandarma tarafından yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.