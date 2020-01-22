Kayseri'de jeotermal saha ihale edilecek

Kayseri'de jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kayseri merkezdeki 4 bin 880 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

İhale bedeli 85 bin 852 lira olarak belirlendi.

İhale 30 Ocak'ta saat 10.00'da Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.