Kayseri'de jeotermal saha ihale edilecek - Son Dakika
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Kayseri'de jeotermal saha ihale edilecek

6 saat önce

Kayseri'de jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Kayseri'de jeotermal saha ihale edilecek, System.String[]

Kayseri'de jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kayseri merkezdeki 4 bin 880 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

İhale bedeli 85 bin 852 lira olarak belirlendi.

İhale 30 Ocak'ta saat 10.00'da Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:10 Kaynak: AA
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