Kayseri'de KAAN Projesi tanıtıldı - Son Dakika
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Kayseri'de KAAN Projesi tanıtıldı

14.03.2022 17:35
Kayseri'de KAAN Projesi tanıtıldı

Kayseri Emniyet Müdürlüğünce Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması (KAAN) tanıtıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğünce Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Uygulaması (KAAN) tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve emniyet mensupları ile özel güvenlik personeli katıldı.

Vali Günaydın, huzur ve güvenin olduğu yerde üretim ve istihdam olacağını ve bunu sağlamak için işbirliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

Büyükkılıç da kentte emniyet teşkilatı ile iş birliği içinde olduklarını, bazı bölgelerde binalar yapıp teslim ederek emniyet mensuplarının fiziki koşullarını uygun hale getirdiklerini belirtti.

Kentteki kamu kurum, kuruluşları ile uyum kültürü içerisinde çalıştıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yerel yöneticiler olarak 16 ilçe, 1 büyükşehir olarak Kayseri'mizin huzur ve güvenliği için gecesini gündüzüne katan Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize de her türlü desteği verdiğimizi, bundan şeref duyduğumuzu ve görev bildiğimizi bir kez daha paylaşmak isterim. Bu duygu ve düşüncelerle, halka hizmet, Hakk'a hizmet anlayışı ile bizleri seven, güvenen, seçen hemşehrilerimize, tüm kurum ve kuruluşlarımızla dayanışma içerisinde, hep beraber layık olmaya çalışıyoruz."

KAAN Projesi ile kolluk kuvvetlerinin, özel güvenliğin görev yaptığı yerlerdeki olaylara daha hızlı ve etkin müdahale etmesi amaçlanıyor.

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Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet, Kayseri, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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