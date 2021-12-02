Kayseri'de kablo çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Sarıoğlan ve Özvatan ilçelerinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlıklarına yönelik çalışma başlatıldı.
Kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.L, İ.D. ile M.Ü. düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.L ve İ.D. mahkemece tutuklandı, M.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların Sarıoğlan ve Özvatan ilçelerinde 7 faili meçhul hırsızlık olayının failleri oldukları öğrenildi.
Kaynak: AA
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