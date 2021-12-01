Kayseri'de kablo çalan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesinde iletişim kablolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, kimlikleri tespit edilen zanlılar F.S. (31), H.A. (18) ve S.D'yi (39) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen zanlılar mahkemece tutuklandı.
Ele geçirilen 100 metre kablo ilgili firmaya teslim edildi.
Kaynak: AA
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