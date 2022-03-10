Kayseri'de kablo çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de kablo çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı

10.03.2022 17:43
Kayseri'de kablo çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de bir işletmeden kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Kayseri'de bir işletmeden kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, ilçeye bağlı Gülbayır Mahallesi'ndeki bir maden işletmesinden 535 metre kablo, 70 kilogram hurda kablo ve 1 hidrolik pompa çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında şüpheliler M.Ç, A.K.T, M.S.D, H.D. ve N.Ü. gözaltına alında.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, N.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de kablo çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı

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Yeşilhisar, Jandarma, Hisarcık, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de kablo çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de kablo çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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