Son Dakika Haberleri: Kayseri'de kablo çalmaya çalışırken akıma kapılan kişi öldü
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Kayseri'de kablo çalmaya çalışırken akıma kapılan kişi öldü

6 saat önce

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde elektrik kablosu çalmaya çalışan kişi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Kayseri'de kablo çalmaya çalışırken akıma kapılan kişi öldü, System.String[]

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde elektrik kablosu çalmaya çalışan kişi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'ndeki boş arazide yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin akıma kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, ölen kişinin elektrik direğinden kablo çalmaya çalışırken akıma kapılarak yere düştüğünü tespit etti.

Mimarsinan, Şirintepe, Melikgazi, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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