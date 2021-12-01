Kayseri'de kablo hırsızı 3 kişi adliyede - Son Dakika

KAYSERİ'de, 10 bin lira değerinde iletişim kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı bölgelerinde iletişim kablosu çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler F.S. (31), H.A. (18) ve S.D.'yi (39) Kocasinan ilçesinde saklandıkları evde yakaladı. Yaklaşık 10 bin liralık iletişim kablosu çaldığı belirlenen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.