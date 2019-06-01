Kayseri'de kablo hırsızlarına tutuklama
40 dakika önce
Kayseri'de 4 ilçede haberleşme ve elektrik nakil kablolarını çalıp satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:11 Kaynak: AA
'de 4 ilçede haberleşme ve elektrik nakil kablolarını çalıp satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı. Jandarma
ekipleri, İncesu
, Özvatan
, Felahiye
ve Kocasinan
ilçelerinde, Türk Telekom
'a ait haberleşme ve nakil kablosu ile elektrik nakil hatlarına yönelik hırsızlıklarla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Ekipler, 4 ilçede 5 hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen M.B, N.Y, F.K, F.M. M.K. ve O.G'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından F.M. ve O.G. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen N.Y, F.K. ve M.B. tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.
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